Massadonor met honderden kinderen moet stoppen met verstrekken sperma

Een Nederlandse spermadonor met honderden kinderen moet stoppen met doneren aan nieuwe wensouders. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten in een kort geding dat twee weken geleden diende. De 41-jarige Jonathan M. heeft naar eigen zeggen zo'n 550 kinderen.

Het kort geding was aangespannen door Stichting Donorkind en een moeder die een kind van hem kreeg. Zij wilden dat M. per direct zou stoppen met het doneren van sperma aan nieuwe wensouders.

Ook eisten Stichting Donorkind en de moeder een overzicht van alle klinieken ter wereld waar M. had gedoneerd. Het zaad dat hier nog ligt opgeslagen, moest wat hen betreft worden vernietigd, behalve het zaad dat al is gereserveerd voor ouders.

Meer dan 25 kinderen

Spermadonoren mogen in Nederland maximaal 25 kinderen verwekken bij maximaal 12 gezinnen. Zo moet incest en inteelt worden voorkomen. Als halfbroers en halfzussen kinderen met elkaar krijgen, is er namelijk een groter risico op erfelijke afwijkingen.

M. kon veel meer kinderen krijgen omdat de regels makkelijk te omzeilen zijn. Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken delen namelijk geen gegevens, en er is geen zicht op privéafspraken tussen moeders en donoren. En hoeveel kinderen spermadonoren in het buitenland krijgen, is ook onduidelijk.

De moeder die het kort geding had aangespannen, zegt dat M. haar had beloofd dat hij niet meer dan 25 kinderen zou krijgen. Zij ontdekte in 2019 via een publicatie in het AD dat hij al veel meer kinderen had. M. erkende twee weken geleden in de rechtbank dat hij had gelogen over het aantal kinderen. Maar hij deed alles om ouders met een kinderwens te helpen, aldus zijn advocaat Richard van der Zwan.