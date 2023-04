Armenteros bijna terug in eredivisie: 'Kon Heracles niet achterlaten met degradatie'

Sinds de degradatie van vorig seizoen heeft Heracles Almelo maar één missie: promotie naar de eredivisie. Vanavond kan het zo ver zijn, mits de club in eigen huis wint van Jong PSV.

"Het belang van de wedstrijd is duidelijk", zegt aanvaller Samuel Armenteros tegen RTV Oost. "Voor de hele stad, de club en ons als spelers. Er is genoeg over gezegd en ik kan persoonlijk niet wachten tot de wedstrijd gaat beginnen, want we kijken ernaar uit."

De laatste weken waren wat moeizamer voor Heracles. Er waren slechts minimale zeges (1-0) tegen Roda JC en Helmond Sport. "Maar in die twee wedstrijden hebben we zes punten gehaald", onderstreept Armenteros. "En in die wedstrijden heb ik ook een vechtlust gezien, die ik eerder wel eens gemist heb in sommige duels die we wel met 7-1 hebben gewonnen."