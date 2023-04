VN-Veiligheidsraad wil dat Taliban maatregelen tegen vrouwen terugdraaien

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin de Taliban worden opgeroepen om de maatregelen tegen vrouwen "snel terug te draaien". Zij hebben steeds minder toegang tot onderwijs en banen.

De resolutie werd aangenomen met 15 stemmen voor en 0 tegen. Dat de Verenigde Staten, China en Rusland zich er gezamenlijk achter schaarden, zegt veel over de gedeelde zorgen over de acties van de Taliban.

Toen de Taliban in de zomer van 2021 in Afghanistan de macht grepen, beloofden zij een minder streng beleid voor vrouwen dan in de periode 1996-2001, toen zij voor het eerst aan de macht waren in het land. Desondanks is de positie van vrouwen steeds verder onder druk komen te staan.

Niet meer naar school

Meisjes mogen niet meer naar de middelbare school, vrouwelijke studenten zijn niet meer welkom op universiteiten en eind vorig jaar werd een verbod ingesteld voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken.

Sinds begin deze maand mogen Afghaanse vrouwen ook niet meer voor de VN werken. Dat gaat in tegen de mensenrechten en de humanitaire beginselen, zegt de Veiligheidsraad.

Uit protest hield de VN begin deze maand alle Afghaanse medewerkers thuis. "Afghaanse vrouwen zullen niet vervangen worden door mannen", zei een VN-woordvoerder.

Overleg over Taliban

De resolutie van de Veiligheidsraad om de maatregelen terug te draaien, komt een paar dagen voor een internationale bijeenkomst in Doha, Qatar, over de relaties met de Taliban. Secretaris-generaal van de VN António Guterres zal hier overleggen met delegaties van verschillende landen.

De Taliban kwamen in de zomer van 2021 aan de macht na twintig jaar militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in Afghanistan. We maakten toen deze uitlegvideo over de islamitische groepering: