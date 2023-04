3x3-basketballers op jacht naar olympisch ticket: 'Doel is directe kwalificatie'

"Het grote doel is om 1 november van dit jaar bij de topdrie op de landenranking te staan en ons zo direct te kwalificeren voor Parijs, anders moet je dat via olympische kwalificatietoernooien doen", zegt bondscoach Aron Royé.

De Nederlandse 3x3-spelers doen als Team Amsterdam mee aan de FIBA 3x3 World Tour, het internationale profcircuit met toernooien over de hele wereld. Op basis van hun prestaties in 2022 hebben de Nederlanders al vier World Tour-tickets op zak. De rest kan verdiend worden bij de Challenger-toernooien die als kwalificatie dienen.

Van der Horst is zelf wel erg blij met de lucratieve transfer naar zijn Chinese, commerciële team. "Dat ik me in 3x3 zo omhoog heb gewerkt, dat ik deze kans krijg, is een droom die uitkomt", aldus Van der Horst, die door zijn overstap ook met de Servische wereldtop kan trainen.

"Bij de World Tour zijn veel rankingpunten te verdienen. Het is dus belangrijk dat we met Team Amsterdam, maar ook met ons tweede team, Team Utrecht, aan zo veel mogelijk World Tours meedoen."

De Jong vormt zaterdag en zondag in Utsunomiya een team met Julian Jaring, Jan Driessen en talent Norbert Thelissen, die de aan zijn kuit geblesseerde routinier Arvin Slagter vervangt. Een compleet ander viertal dan het Nederlands team dat bij de Spelen in Tokio vijfde werd.

"China dacht zo even het hele internationale 3x3 basketbal overhoop te kunnen gooien. Maar ja, Dimeo zijn we voor de World Tour wel kwijt. Bij WK's en EK's kan hij nog gewoon voor Nederland uitkomen, maar daar kun je je niet rechtsreeks voor Parijs plaatsen."

Van der Horst gaat bij zijn Chinese team samen met de Belg Thibaut Vervoort en twee Chinezen spelen. Dat hij met zijn prestaties in dienst van China ook punten behaalt voor Nederland, is voor Royé een doekje voor het bloeden.

In 2017 en 2019 was de hoofdstad ook al eens gastheer van een groot 3x3 evenement. Toen werden het EK en het WK op het Museumplein gehouden, met het Rijksmuseum als decor.

Bondscoach Royé vindt het lastig in te schatten waar zijn nieuwe team ten opzichte van de concurrentie staat. "We zitten in een poule met Riga uit Letland en gastheer Utsunomiya. Riga zit in hetzelfde schuitje als wij. Die zijn zelfs twee van hun beste spelers aan China kwijtgeraakt."

Basketbalbond FIBA gunt WK's aan Duitsland en Qatar

De internationale basketbalbond FIBA heeft het WK voor vrouwen in 2026 toegewezen aan Duitsland. Een jaar later volgt de mondiale titelstrijd voor de mannen in Qatar.

De oliestaat haalt daarmee weer een groot sportevenement binnen zoals het eerder onder meer het WK voetbal van 2022 en het WK atletiek in 2019 huisvestte. Rond het voetbaltoernooi was er met name in Europa veel weerstand vanwege het schenden van de mensenrechten in Qatar.

Dat weerhoudt sportbonden er niet van te kiezen voor het land dat in 2024 ook het WK zwemmen organiseert. De FIBA hoopt met name de sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te promoten met het toernooi waarvan alle wedstrijden in Doha zullen worden gespeeld.