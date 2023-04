Dode en twee gewonden bij steekpartij in Etten-Leur

Bij een steekpartij in Etten-Leur is vannacht iemand om het leven gekomen. De politie vond ook twee gewonden in de woning waar vermoedelijk gestoken is.

De hulpdiensten werden rond 05.00 uur gealarmeerd. Toen de politie ter plaatse kwam, vonden ze het lichaam van de overleden persoon op straat. De twee gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Omroep Brabant was er veel politie op de been en kwamen er drie ambulances naar het adres. Wat er precies gebeurd is in de woning, is nog onduidelijk.