Wekdienst 28/4: Uitspraak in zaak 'massazaaddonor' • Cijfers asielinstroom verwacht

We beginnen met het weer: het is vandaag grotendeels bewolkt en er zijn geregeld buien. Vanaf de namiddag wordt het vanuit het zuidwesten droog met uiteindelijk opklaringen. De wind waait stevig vanuit het westen en het wordt 13 tot 17 graden.

Goedemorgen! Vandaag oordeelt de rechter of 'massazaaddonor' Jonathan M. moet stoppen met het verstrekken van zijn zaad en staatssecretaris Van der Burg komt met prognoses over de instroom van asielzoekers.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Den Haag oordeelt of spermadonor Jonathan M. moet stoppen met het verstrekken van zijn zaad. Hij heeft eerder gezegd zeker 550 kinderen te hebben verwekt. De Stichting Donorkind eist dat M. per direct stopt met het doneren van sperma aan nieuwe wensouders.

Asielstaatssecretaris Eric van der Burg komt met prognoses over de instroom van asielzoekers dit jaar. De verwachting is dat die veel groter is dan vorig jaar, met als gevolg een nog grotere druk op de nu al overbelaste asielopvang.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) stuurt de voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. Dan zal blijken hoe verschillende financiële tegenvallers in de begroting worden opgevangen.

Paus Franciscus brengt een driedaags bezoek aan Hongarije. Dat is zijn eerste reis sinds zijn ziekenhuisopname vorige maand. De paus ontmoet Oekraïense vluchtelingen en premier Viktor Orbán.

Wat heb je gemist?

Aan het einde van Koningsdag is in Rozenburg een man doodgestoken. Dat gebeurde volgens de politie na een ruzie. De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De verdachte, een andere man, is direct aangehouden.

Het incident was op het Raadhuisplein in Rozenburg, Zuid-Holland. De politie zegt dat er tijdens de reanimatie veel omstanders aanwezig waren. Zij kunnen contact opnemen met slachtofferhulp.