Na 'vier of vijf' afwijzingen van KNVB oogst Dick Schreuder nu als trainer bij PEC

Een 1-1 gelijkspel bij Almere City bleek genoeg voor PEC Zwolle om promotie naar de eredivisie veilig te stellen. Trainer Dick Schreuder was uiteraard in zijn nopjes. - NOS

Het afgelopen seizoen werd het niet per se rustiger in Zwolle, vooral niet achter de schermen. Ondanks dat PEC zich op het veld al vroeg in het seizoen nestelde in de top van de eerste divisie, waren er ook kritische geluiden over Schreuder te horen. "Kritiek is niet leuk, maar het hoort erbij. Het waren ook niet heel veel supporters."

Na het aantreden van Schreuder ging het op sportief vlak beter, maar kon degradatie niet afgewend worden. De voormalig profvoetballer zag in Zwolle dat er "dingen boven water kwamen" die hij niet verwacht had. Na de degradatie deed PEC financieel een jasje uit en moest de bezem door de selectie.

De Barnevelder werd in november 2021 aangesteld als hoofdtrainer van PEC. Hij volgde Art Langeler op bij de club die er toen erbarmelijk voor stond in de eredivisie. Ook rommelde het op bestuurlijk vlak. "In de weken voor de beslissing zeiden mensen dat ik gek zou zijn als ik naar Zwolle zou gaan."

Ook stak hij naar eigen zeggen veel op daar. "Ik leerde rekening te houden met weersomstandigheden. Bij een wedstrijd in Colorado zaten spelers met zuurstofmaskers in de kleedkamer. Ook kwam ik erachter dat het niet goed is om altijd strikt te zijn tegen spelers."

Schreuder beleefde aan de andere kant van de oceaan namelijk veel avonturen. "Uitwedstrijden waren net vakanties. Dan speelden we bijvoorbeeld op zaterdag een wedstrijd in Los Angeles en vlogen we al op woensdag. Spelers kregen veel vrije tijd en hadden van tevoren al restaurants uitgezocht."

De vele afwijzingen waren voor de coach een reden om in januari 2018 Nederland te verlaten. Hij werd assistent-trainer van Philadelphia Union in de MLS, de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie. Daar verbleef hij anderhalf jaar met veel plezier.

Tot de opleiding die hem het juiste diploma moet verschaffen werd hij meerdere keren niet toegelaten. Hij probeerde het al in zijn tijd bij SDV Barneveld, waar hij tussen 2007 en 2013 trainer was. "Elke keer was het excuus weer anders. Dan trainde ik op een te laag niveau, dan had ik assistent-trainer bij een profclub moeten zijn, dan was ik weer niet maatschappelijk genoeg bezig."

Ondanks de relatief stabiele resultaten en de promotie waren er dus ook afgelopen seizoen twijfels over Schreuder. Het is niet de eerste keer dat hij hiermee te maken kreeg. Voor Schreuder was het al vroeg duidelijk dat hij hoofdtrainer wilde worden in het betaalde voetbal. Hij beschikte echter niet over het vereiste papiertje.

Daar ziet hij de toekomst rooskleurig tegemoet. Hij is ervan overtuigd dat de Zwollenaren volgend jaar in de eredivisie zullen blijven. De kans is groot dat dit onder zijn leiding gebeurt, al sluit hij een vertrek niet uit. "Dat kan." Maar hij voegt daar gelijk aan toe dat hij op dit moment niet denkt aan een vertrek.

Het beviel Schreuder zo goed dat hij riep dat hij niet meer terug zou keren in Nederland. Toch liep het anders. Na een periode als assistent-trainer van zijn broer Alfred bij Hoffenheim en Vitesse, werd hij dus in 2021 trainer van PEC.

Schreuder benadrukt dat hij PEC alleen verlaat bij een mooie aanbieding. Hij vindt namelijk wel dat een trainer ambities moet hebben. Hij heeft die zelf dus ook. Schreuder wil graag een keer als hoofdtrainer bij een topclub aan de slag gaan.

De kans om nog een keer samen te werken met zijn broer Alfred, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Ajax, is dan klein. Zijn broer, met wie het volgens Dick goed gaat, is immers ook hoofdtrainer. "In onze manier van werken voelt het niet alsof er een hoofdcoach of een assistent-coach is", zegt Schreuder om aan te geven dat een samenwerking tussen de broers in de toekomst niet helemaal uitgesloten is.

Desalniettemin laat Dick weten dat hij voorlopig nog niet bezig is met een broederhereniging. Allereerst doordat Alfred ook genoeg aanbiedingen krijgt en omdat Dick zijn eigen ambities heeft. Het is zijn droom om nog een keer als hoofdtrainer in de MLS aan de slag te gaan. "Ik mis Amerika nog steeds."