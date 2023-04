Maffiabaas die al jaren op de vlucht was opgepakt in kerk

De Italiaanse politie heeft maffialeider Pasquale Bonavota opgepakt in een kerk in Genua. De 49-jarige Bonavota was de enige persoon die nog op de vlucht was na een grootschalige inval in 2019 waarbij 334 arrestaties werden verricht. Hij maakt deel uit van de 'ndrangheta uit Calabrië, een van de grootste en machtigste maffiaorganisaties ter wereld.

Bonavota werd sinds 2018 gezocht door de politie nadat hij op de vlucht was geslagen omdat hij gezocht werd voor moord. Bij zijn arrestatie zei hij: "Misschien ben ik niet de Pasquale die jullie zoeken. Ik was hier alleen om de rozenkrans te bidden."

Hij was een van de meest gezochte Italiaanse criminelen en stond op de lijst van de gevaarlijkste voortvluchtigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij behartigde volgens justitie "de belangen van de organisatie in de omgeving van Rome en ging over de goksector en drugshandel". Hij wordt onder meer beschuldigd van lidmaatschap van de maffia en moord.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi noemt zijn arrestatie een "sterke reactie van de staat" die "de grote inzet van justitie en autoriteiten" toont in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Eerder dit jaar pakte de politie ook al een kopstuk van de maffia op. Op Sicilië werd Matteo Messina Denaro gearresteerd. Hij was dertig jaar op de vlucht.