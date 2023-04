Peru houdt Venezolanen al dagenlang tegen bij grens met Chili

Honderden Venezolanen zitten vast bij de grens van Chili naar Peru omdat dat land hun geen doortocht wil geven om terug te reizen naar hun thuisland.

De Chileense grensstad Arica, die een aantal van de Venezolanen en andere migranten opvangt, zegt dat er sprake is van een noodsituatie. Peru wil hen niet doorlaten omdat zij geen paspoorten hebben.

Het grensgebied in Chili en Peru ligt in de Atacama, een van de droogste woestijnen ter wereld met extreem hete dagen en zeer koude nachten. De migranten slapen in geïmproviseerde tenten en hebben volgens hulpverleners een gebrek aan water en andere levensbehoeften, meldt persbureau AP.

Noodtoestand

Eergisteren riep de Peruaanse president Dina Boluarte al de noodtoestand uit in Tacna, een stad aan de Peruaanse kant van de grens. Volgens haar is de maatregel nodig om de toestroom van migranten te stoppen, die volgens haar "criminele daden" plegen.

De Chileense minister van Buitenlandse Zaken Alberto van Klaveren, van geboorte een Nederlander, waarschuwt dat er een "groot humanitair probleem is in het gebied" en dat het besluit van Boluarte de spanningen aan de grens verhoogt.

Humanitaire corridor

In het Chileense Lagerhuis klinkt de roep om een humanitaire corridor waardoor Venezolanen veilig terug kunnen keren naar hun thuisland.

Venezolanen ontvluchtten hun land vanwege de politieke situatie en de grote armoede. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Toch zijn er gevluchte Venezolanen die terug willen. Volgens onderzoek van het Mixed Migration Centre zijn hoofdredenen het gebrek aan perspectief en integratie in het land waarnaar ze gevlucht zijn. Ook missen zij hun familie en vrienden.