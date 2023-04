Motorcoureur Bram van der Wouden overleden bij Morocco Desert Challenge

De Nederlandse motorcoureur Bram van der Wouden (48) is om het leven gekomen tijdens de Morocco Desert Challenge, heeft de organisatie bekendgemaakt.

Andere deelnemers vonden hem naast zijn motor. Volgens de organisatie stopte de coureur vermoedelijk om te rusten en stierf hij door de hitte en uitputting. Een medisch team kwam ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten.

Van der Wouden deed mee in de categorie Malle Moto, de zwaarste categorie, waarbij de coureur geen hulp van een team onderweg mag krijgen en zijn eigen motor moet onderhouden en repareren. In dezelfde categorie deed hij in 2022 ook mee aan de prestigieuze Dakar Rally. Door motorpech reed hij de rally niet uit.

Voorbereiding op Dakar Rally

De Nederlander gebruikte de Morocco Desert Challenge van dit jaar om zich voor te bereiden op zijn tweede deelname aan de Dakar Rally. De organisatie heeft de familie van Van der Wouden gecondoleerd. "Bram was zeer gewaardeerd in de rallywereld en was altijd bereid om mensen bij te staan als dat mogelijk was. Hij laat veel vrienden achter in de rallywereld en ver daarbuiten."

Een dag eerder was ook al een deelnemer aan de wedstrijd om het leven gekomen. In de categorie SSV (een klein voertuig met vier tot zes wielen) kwam de Franse copiloot Laurent Lichtleuchter om het leven na een botsing met een ander voertuig.