Amerikaanse media: Mike Pence gehoord in Capitool-onderzoek tegen Donald Trump

Voormalig vicepresident Mike Pence is volgens meerdere Amerikaanse media gisteren gehoord in het strafrechtelijk onderzoek naar de pogingen van Donald Trump om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen.

Pence werd volgens nieuwszenders ABC en NBC urenlang achter gesloten deuren gehoord. De oud-vicepresident heeft nog niet gereageerd op de berichten.

Trump vond dat Pence, die de verkiezingsuitslag op 6 januari 2021 zou gaan bekrachtigen, de winst van Biden niet moest erkennen. Pence weigerde Trump te gehoorzamen, omdat dat volgens hem onwettig zou zijn. Kort daarna werd het Capitool bestormd door aanhangers van Trump.

De advocaten van Trump hadden tot op het laatste moment getracht om de getuigenis van Pence tegen te houden, maar een rechter gaf hen ongelijk.

Druk van Trump

Pence sprak al eerder over de druk die hij ervoer om de winst van Biden niet te erkennen. Volgens Pence werden zijn familie en alle mensen die die dag in het Capitool waren in gevaar gebracht door de woorden van Trump. Hij stelde dat de geschiedenis de president verantwoordelijk zal houden voor zijn rol in de bestorming. In zijn boek So Help Me God schrijft hij onder meer dat hij en Trump "jarenlang een hechte werkrelatie hadden. Dat eindigde niet goed."

Trump wil opnieuw president worden. Hij heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Republikeinse voorverkiezingen. Pence is nog geen kandidaat, maar volgens persbureau AP treft hij daar wel voorbereidingen voor.