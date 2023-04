Ten Hag en Manchester United zien Tottenham Hotspur na rust langszij komen

De kans dat Manchester United komend seizoen actief is in de Champions League is na donderdagavond een klein beetje toegenomen. Op bezoek bij het momenteel onrustige Tottenham Hotspur pakte de formatie van trainer Erik ten Hag in een duel met twee gezichten een punt: 2-2.

De eerste vier plekken in de Premier League geven recht op deelname aan het miljardenbal. Manchester United staat na het gelijkspel in Londen nog altijd op de vierde positie en hoopt ten koste van Newcastle United nog een plekje te stijgen.