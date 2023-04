Fiorentina plaatst zich in navolging van Inter voor Italiaanse bekerfinale

Hoewel het tempo hoog lag in de eerste helft, gebeurde er weinig opzienbarends. Een door Luka Lochoshvili net geblokkeerde hakbal van Fiorentina-aanvaller Arthur Cabral was het hoogtepunt.

Fiorentina heeft voor de elfde keer de finale van de Coppa Italia bereikt. De zesvoudig winnaar hield Cremonese in Florence op 0-0 en dat was toereikend na de 2-0 overwinning in Lombardije.

Na de rust was Cremonese, dat eerder Napoli en AS Roma uitschakelde, gevaarlijk bij een paar spelhervattingen en Nicolás González was met een fraaie krul dicht bij 1-0. Tot scoren kwamen de bezoekers echter niet en het Stadio Artemio Franchi vierde de eerste finaleplaats sinds 2014.

Napoli was in die finale van 2014 met 3-1 te sterk. In de eindstrijd op 24 mei aanstaande in Rome wacht achtvoudig winnaar Internazionale, dat na de 1-1 bij Juventus woensdag thuis in Milaan een 1-0 overwinning boekte.