Veel beveiliging langs route Oranjes, maar 'majesteit werd niet op de huid gezeten'

Om de paar meter een agent. Bodyguards met veiligheidsschermen. De beveiliging langs de Koningsdag-route in Rotterdam was intensief, en viel bezoekers en televisiekijkers op.

De beveiliging was "zichtbaar en onzichtbaar", aldus de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Of het ook meer was dan op andere Koningsdagen? "Ik heb er niets van gemerkt. De majesteit werd niet op de huid gezeten, en ik ook niet, het was vrij bewegen", zei hij vanavond in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Uitgestrekte route

Over ingezette aantallen politieagenten, boa's en andere beveiligers wil de politie niets zeggen. Er is volgens Ton Heesen, namens de politie algemeen commandant van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden, niet "opgeschaald" voor deze Koningsdag. "Het concept is niet anders. De aantallen variëren misschien omdat de locatie anders is."