Premier Rutte: 'Amateur- en profsport zonder publiek, sportkantines dicht'

De eredivisieclubs zullen het in elk geval twee speelronden zonder publiek moeten doen. Na de speelronde van komend weekeinde volgt een interlandperiode van een week en vervolgens valt de competitieronde in het weekeinde van 17 en 18 oktober onder de maatregelen. In de eerste divisie staan tot en met zondag 18 oktober 26 duels op het programma.

De sportsector wordt hard geraakt door de aangescherpte maatregelen van het kabinet om de snelle verspreiding van het corona-virus in te dammen. Prof- en amateurwedstrijden zullen het in elk geval drie weken zonder de aanwezigheid van publiek moeten doen. Daarnaast blijven de sportkantines vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur voor eenzelfde periode gesloten.

De maatregel is een gevoelige klap voor het betaald voetbal. De sportsector haalde in de zomer nog opgelucht adem toen het kabinet een aantal versoepelingen doorvoerde. Competities mochten toen hervat worden en de clubs in het betaald voetbal kregen toestemming om een beperkt aantal toeschouwers toe te laten in het stadion. De KNVB en andere sportbonden ontwikkelden, evenals sportscholen en andere sportinstellingen, protocollen om veilig te kunnen sporten.

De opmars van het virus had de afgelopen weken echter al effect op competitieprogramma's. Diverse sportbonden moesten competitiewedstrijden uitstellen als gevolg van de verspreiding van het coronavirus.

Kantines

Dat de kantines dicht moeten, is voor veel sportverenigingen een groot probleem. Juist dankzij die inkomsten kunnen veel clubs het hoofd boven water houden. "Alle sportsectoren worden geraakt"', zei Telstar-voorzitter Pieter de Waard in een reactie. "De kassa's moeten worden gevuld om een club te laten draaien."