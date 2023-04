Van Gerwen stelt opnieuw teleur en moet ook in Leeds zijn koffers vroeg pakken

Voor Michael van Gerwen is de dertiende speelronde van de Premier League in Leeds uitgelopen op een deceptie. De Nederlander ging al in de kwartfinales onderuit tegen hekkensluiter Peter Wright: 3-6.

Van Gerwen verloor na zijn teleurstellende optreden van vorige week in Rotterdam, met meteen een verlies tegen Nathan Aspinall, zijn leidende positie in de Premier League aan Gerwyn Price.

De Nederlander met de bijnaam 'Mighty Mike' was in Leeds dan ook gebrand op eerherstel, maar zijn gemiddelde (94,64) was onvoldoende en bovendien miste hij te veel dubbels.