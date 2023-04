Vrouwen Barcelona naar Eindhoven voor derde Champions League-finale op rij

De vrouwen van FC Barcelona hebben voor de derde opeenvolgende keer de finale van de Champions League bereikt. In een met 72.000 toeschouwers goedgevuld Camp Nou speelde Barça met 1-1 gelijk tegen Chelsea en dat was na de 1-0 zege van vorige week op Stamford Bridge voldoende om door te gaan. De finale wordt op 3 juni in Eindhoven gespeeld.

Het was eenrichtingsverkeer in de eerste helft. De Catalaanse vrouwen speelden Chelsea van de mat en creëerden meerdere mogelijkheden, al belandde niet een van de negen doelpogingen tussen de palen. Een goal van Caroline Graham Hansen werd afgekeurd vanwege hands en nadat een schot van de Noorse werd gestuit, miste Asisat Oshoala een grote kans.

Graham Hansen weer trefzeker

In de tweede helft was het wel raak uit een prachtige snelle counter die begon bij keepster Sandra Paños. Via Aitana Bonmatí kwam de bal bij Graham Hansen, de matchwinner in Londen, en die schoot via een Chelsea-been raak.