Strukton en Oranjewoud willen topman Sanderink 'voor langere tijd' weg hebben

De omstreden ondernemer Gerard Sanderink dreigt voor langere tijd buitenspel te worden gezet bij bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. De raad van commissarissen heeft bij de Ondernemingskamer een verzoek ingediend om zijn schorsing als topman te verlengen, zo melden zij in een persbericht. De commissarissen willen daarbij dat Sanderink ook als eigenaar "voor langere tijd op afstand" wordt gezet.

De stap is volgens de raad van commissarissen nodig voor "rust en stabiliteit" bij de bedrijven. Medio maart werd Sanderink voor drie maanden geschorst als topman van Oranjewoud en Strukton. Dit besluit volgde na diverse incidenten die, in de ogen van de commissarissen, niet alleen afbreuk deden aan Sanderinks dagelijkse leiding maar ook "de reputatie van de ondernemingen beschadigden". Vorige week meldde De Telegraaf dat Sanderink zijn schorsing wilde aanvechten.

Ruzie met ex

Sanderink kwam de afgelopen jaren diverse keren in opspraak door juridische procedures tegen zijn ex Brigitte van Egten en door zijn relatie met Rian van Rijbroek, een zelfverklaard it-deskundige, onder wier invloed hij zou staan. In november stuurde een rechter hem niet alleen weg als topman van Centric, maar werden ook al zijn aandelen onder toezicht van een aparte beheerder gesteld. Centric heeft grote publieke instellingen en overheidsdiensten als klant, waaronder De Nederlandsche Bank.

Vorig jaar onthulde het Financieele Dagblad dat het Openbaar Ministerie Sanderink en andere oud-directieleden van Strukton verdenkt van omkoping bij een project in Saudi-Arabië. Sanderink sprak via zijn advocaat de verdenkingen met klem tegen.