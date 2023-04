Spanje zucht onder vroege hitte, Frankrijk bereidt zich voor op bosbranden

Een ongebruikelijk vroege hittegolf houdt delen van Spanje in zijn greep. De afgelopen dagen is in het midden en zuiden hitterecord na hitterecord gebroken en de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Voor het weekend worden er in het zuiden temperaturen verwacht van rond de 40 graden.

Het nationale weerinstituut meldt dat het kwik waarden bereikt die Spanjaarden gewend zijn in de zomer. Oorzaak is de droge, warme lucht uit Noord-Afrika.

De hoge temperaturen leiden tot volle stranden, maar in het binnenland domineren de zorgen. Sommige boeren willen geen groente- en fruitgewassen meer inzaaien, omdat het te droog is. De prijs van Spaanse olijfolie is al flink gestegen.

De Spaanse overheid wendt zich tot noodfondsen van de Europese Unie om boeren en veehouders te ondersteunen die door de droogte zijn getroffen. Spanjaarden mogen in meerdere regio's hun tuin niet sproeien en hun auto niet wassen. Ook krijgen ze het advies om de schaduw op te zoeken.

Natuurbranden

Intussen bereidt Frankrijk zich voor op ongebruikelijk vroege natuurbranden. Vanwege de droge winter is de grond een stuk droger dan normaal. De brandweer wil daarom op 1 juni al paraat staan voor bosbranden, een maand eerder dan gebruikelijk. "We hebben besloten om alle blusvliegtuigen en grondtroepen standby te laten staan", zegt een leidinggevende van de brandweer.

Halverwege deze maand woedde de eerste grote natuurbrand van dit jaar in de Pyreneeën. Honderden brandweerlieden en reddingswerkers bestreden het vuur in de gemeenten Cerbère en Banyuls-sur-mer.