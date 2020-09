Oud-topman (83) garnalenbedrijf krijgt 13 miljoen euro boete

Oud-directeur Hendrik Nienhuis van garnalenbedrijf Heiploeg moet een boete van 13 miljoen euro betalen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor illegale prijsafspraken die garnalenhandelaren onderling en met vissers maakten tussen 2000 en 2009. Dat meldt RTV Noord.

De 83-jarige Nienhuis is door curatoren aansprakelijk gesteld voor het faillissement van Heiploeg in 2014. Het Groningse bedrijf ging failliet na een torenhoge boete van 27 miljoen euro die de Europese Commissie oplegde wegens kartelvorming.

De garnalenverwerker maakte een snelle doorstart onder de Katwijkse visverwerker Parlevliet & Van der Plas. Sindsdien proberen curatoren de schuld van ruim honderd miljoen euro van Heiploeg op oud-bestuurders te verhalen. Met acht andere verantwoordelijken troffen de curatoren een schikking van bij elkaar 3 miljoen euro.

'Voldoende vermogend'

Omdat de curatoren Nienhuis zien als het brein achter de kartelvorming, wilden ze niet met hem schikken. De 13 miljoen euro die op Nienhuis wordt verhaald, is gebaseerd op de kartelboete van 27 miljoen gedeeld door ongeveer twee, omdat Nienhuis in pakweg helft van de kartelperiode - tot 2004 - bestuursvoorzitter van Heiploeg was.

Curator Pieter Lettinga is niet bang dat Nienhuis zijn boete niet kan betalen. De oud-topman zou na de verkoop van zijn aandeel in Heiploeg voldoende vermogend zijn. Nienhuis heeft bij monde van zijn advocaat laten weten in beroep te gaan tegen het vonnis.