Zo probeert de politie een beeld te krijgen van de toegenomen explosiecriminaliteit

Opnieuw zijn er twee verdachten aangehouden voor het voorbereiden van een explosie in Rotterdam. Door het toenemende aantal explosies van de afgelopen tijd staat de politie op scherp. Dit is hoe de politie te werk gaat in de jacht op criminelen met explosieven. Allereerst benadrukt de politie de ernst van de zaak. "Het aantal explosies is echt schrikbarend toegenomen. Waar we in 2021 nog maar twaalf explosies hadden waren dat er vorig jaar al 49. Dit jaar zitten we al bijna op datzelfde aantal en dan is het nog maar april", zegt Lillian van Duijvenbode, woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam. "Tot nu toe vallen er nog vrijwel geen gewonden bij dit soort delicten, maar dat is eigenlijk een wonder als je kijkt naar de impact, de schade bij de explosies. Er hadden zomaar gewonden kunnen vallen. Het is een kwestie van tijd voordat er een keer zwaargewonden of zelfs doden vallen", vervolgt ze. Doelgroep in beeld Er moet dus iets gebeuren, zegt de politie. Om de explosiecriminaliteit de kop in te drukken, heeft de politie in beeld gebracht welk type criminelen de explosies voorbereidt en uitvoert. Het zijn vaak jongeren die via social media zoals Snapchat of Telegram opdracht krijgen om een 'klusje' uit te voeren. "Boven die uitvoerende laag zitten makelaars en opdrachtgevers. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de echte boeven", legt de woordvoerder uit. De criminelen gebruiken verschillende soorten explosieven. "De ene keer zijn het kant-en-klare Cobra's, dan weer Cobra's aan elkaar getapet, dan weer getapet aan een fles met vloeistof. Ze komen in allerlei varianten voor. Er zitten ook brandbommen of vuurwerkbommen bij."

Een greep uit de incidenten De afgelopen tijd zijn er meerdere explosies geweest. In februari raakte de ingang van een Grieks restaurant in Roermond beschadigd door een explosie. In diezelfde maand waren er in een week tijd zes explosies bij Rotterdamse woningen. In korte tijd waren er vijf incidenten in de gemeente Purmerend. Bij een woning in Middenbeemster ging een explosief af en een paar dagen later ontplofte ook een explosief bij een woning in Purmerend, waar eerder een schietpartij was. Ook in Hillegom waren explosies. Daar raakten deze maand tien woningen beschadigd door een explosie in een woonwijk. Vannacht werden twee jonge jongens aangehouden voor het plaatsen van een explosief in de Speykstraat in Rotterdam. Dinsdagnacht ontplofte daar al een explosief, waardoor meerdere woningen beschadigd raakten. De dag erop werd een naastgelegen pand in de ochtend beschoten.

De uitvoerders weten vaak niet waarom ze de klus uitvoeren, voor wie ze dat doen of waarmee ze dat precies doen. "Ze hebben vaak geen verstand van de explosieven waarmee ze werken. Daarom gaat het soms ook fout en pakken ze soms het verkeerde pand." Daarnaast heeft de politie het motief van de criminelen in beeld gebracht. Vaak gaat het om drugscriminaliteit: "We zien dat er vaak een crimineel conflict aan ten grondslag ligt. En dat die criminele conflicten ook vaak met drugs te maken hebben." Aangescherpte maatregelen Een andere manier om de daders te pakken is het aanscherpen van maatregelen. Er is een speciaal team opgezet om onder andere aanslagen op woningen beter in kaart te brengen. Ook is er op verschillende locaties extra cameratoezicht: "Die beelden worden live uitgekeken", vertelt de woordvoerder. Het cameratoezicht kwam vannacht bij de aanhouding van de 14- en 15-jarige jongen in Rotterdam van pas: "Op die beelden zagen agenten dat de twee personen zich verdacht ophielden bij een pand. Daarom hebben ze daar meteen agenten naartoe gestuurd om poolshoogte te nemen. Toen zijn deze jongens aangehouden." Samenwerking met de buurt Om de explosiecriminaliteit nog grondiger aan te pakken, benadrukt de politie het belang van medewerking van de buurt. "We kunnen het niet alleen. We hebben echt buurtbewoners nodig om verdachte situaties aan ons te melden. Door samenwerking met buurtbewoners hebben we al eerder een explosie kunnen voorkomen. Afgelopen maart in Vlaardingen was dat. Dat soort tips zijn voor ons echt essentieel."

De incidenten houden de buurt in de Rotterdamse Speykstraat bezig. Een buurtbewoner vertelt in de video hieronder over de onrust in zijn straat.