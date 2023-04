Hayter verovert leiderstrui in Romandië na lead-out van Tourwinnaar Bernal

Ethan Hayter heeft de tweede etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De Brit van Ineos was in de heuvelachtige rit naar La Chaux-de-Fonds oppermachtig in de sprint van een gehalveerd peloton. De Spanjaard Juan Ayuso (UAE) werd op twee fietslengtes tweede, Romain Bardet (DSM) kwam als derde over de streep.

Hayter is dankzij zijn zege ook de nieuwe leider in de zesdaagse Zwitserse rittenkoers. Hij nam de leiderstrui over van de voorin afgehaakte Ethan Vernon (Soudal-Quick Step).