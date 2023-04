IJshockeyers verliezen dik op WK en gaan in slotduel strijden tegen degradatie

De Nederlandse ijshockeyers hebben in hun voorlaatste wedstrijd op het WK in divisie 1B (derde niveau) een flink pak slaag gekregen van Oekraïne. In Tallinn ging Oranje met 14-2 onderuit. De ploeg moet nu zaterdag het laatste WK-duel met Servië winnen om niet naar divisie 2A te degraderen.

Al binnen twee minuten kwam op Oranje op achterstand. Doelman Ruud Leeuwesteijn, die een dag eerder veel tegenhield in het gewonnen duel met China, had na een halve redding geen antwoord op een rebound.

Totaal overlopen

Het verschil in schoten op doel in de eerste periode (23-3) was alleszeggend. Oranje werd totaal overlopen en kwam zelf maar mondjesmaat aan aanvallende acties toe. Bij 0-3 buitte Nederland een man-meer-situatie uit, waarbij Jordy Verkiel na een pass van Delaney Hessels scoorde. Bij een 1-8 stand trof ook Guus van Hes doel in een powerplay.

In de derde periode kwam de ploeg van bondscoach Doug Mason maar tot drie schoten. Een treffer bleef uit.

Na vier van de vijf WK-wedstrijden staat Oranje na een gewonnen en drie verloren duels voorlaatste in de poule.