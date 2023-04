Chauffeurs met bestemming Nederland wachten weken bij Poolse grens: 'Vrijheidsberoving'

'Gijzelaars'

"Wat een klotezooi. Er zit nul beweging in." Chauffeur Ivan staat al drie dagen in de rij te wachten om met zijn vrachtwagen Polen weer uit te kunnen. "Ik denk dat Polen dit expres doet. Ze maken het voor ons zo vervelend mogelijk zodat wij stoppen met rijden", moppert zijn collega Serhiy. "Wij zijn de gijzelaars van deze situatie. Waarom? Onbegrijpelijk."

Serhiy vertelt in een konvooi van vijf vrachtwagens te hebben gereden. "Met een politieauto voorop en eentje erachter. Helemaal door Polen. En toen moesten we weer 13 uur wachten. Zonder onze paspoorten en documenten, tot we Duistland in mochten. We moesten in de wagens blijven, en betalen voor de wc en de douche. Er was geen winkeltje. We hadden alleen ons eigen eten. Midden in de nacht werden we wakker gemaakt en moesten we zonder nachtrust met het konvooi mee."

De chauffeurs begrijpen niets van de situatie. "Waarom nou zo'n konvooi én verzegeling?", verzucht Serhiy. "Met alleen verzegeling en gps zouden we dit stomme gedoe niet hebben."