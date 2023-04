Talkshowpresentator Jerry Springer (79) overleden

De Amerikaanse talkshowpresentator Jerry Springer is vanochtend in zijn woning in Chicago overleden. Zijn familie bevestigt aan showbizzmedium TMZ dat hij leed aan kanker en stierf na een kort ziekbed. Hij was 79 jaar.

Springer werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn spraakmakende talkshow The Jerry Springer Show. Het programma was in 1991 voor het eerst op de Amerikaanse televisie te zien en was in de beginperiode bedoeld als serieuze talkshow waarin voornamelijk over politiek gesproken werd. Springer, een Democraat, was eerder burgemeester van de stad Cincinnati geweest en had een poging gedaan om gouverneur van de staat Ohio te worden.

De serieuze insteek van zijn show was geen succes. In plaats daarvan ontwikkelde de show zich tot een rariteitenkabinet waar de emoties hoog opliepen. In The Jerry Springer Show, die later ook in Nederland te zien was, kwamen gewone Amerikanen praten over persoonlijke vraagstukken en relationele drama's.

Met stoelen gegooid

Dat leverde spectaculaire televisie op. Nogal eens werden gasten op het podium onaangenaam verrast, bijvoorbeeld doordat ze hoorden dat hun partner vreemd ging of lid was van een extreemrechtse groepering. Regelmatig braken gevechten uit en werden er stoelen en glazen water door de studio gegooid, terwijl het publiek "Jerry, Jerry, Jerry!" scandeerde. De altijd op de set aanwezige beveiligers werden halve beroemdheden.

Springers' programma werd een kijkcijferkanon en werd maar liefst 27 jaar lang door hem gepresenteerd. In 2018 stopte de show. Daarna maakte Springer nog drie seizoenen van het programma Judge Jerry.

Vorig jaar was de presentator voor het laatst op televisie te zien. Hij deed toen mee aan de Amerikaanse versie van het programma The Masked Singer.