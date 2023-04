Voor een baby naar België: duizenden Nederlanders doen het

Een grote groep koppels met vruchtbaarheidsproblemen gaat liever naar België voor hulp. De Belgen voeren meer onderzoeken uit om te achterhalen waarom zwanger raken niet lukt. En dat betekent meer hoop voor wensouders, alhoewel niet vaststaat dat die onderzoeken ook tot betere zwangerschapskansen leiden. Uit een rondgang van Nieuwsuur langs vijf Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat vorig jaar bijna tweeduizend Nederlandse wensouders aanklopten voor hulp. Het werkelijke aantal wensouders dat de grens oversteekt, ligt hoger: niet alle ondervraagde ziekenhuizen in België delen de cijfers. Nederlanders wijken ook uit naar andere landen, waaronder Duitsland. "Het zijn grote aantallen. Er zijn klinieken in België die tot 40 procent aan Nederlandse patiënten zien", zegt gynaecoloog Jesper Smeenk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Verkeerde redenen Koppels willen er alles aan doen om zwanger te raken en horen positieve verhalen over het buitenland uit hun omgeving of op sociale media. "Het gevaar is dat ze om de verkeerde redenen naar het buitenland gaan, omdat ze denken dat daar alles anders is. De basis van fertiliteitszorg is in de hele wereld, dus ook in België en Nederland, hetzelfde", zegt Smeenk. Die bovendien waarschuwt dat er veel geld verdiend kan worden aan mensen met een kinderwens. Nicole ging naar België en kreeg daar onderzoeken die ze in Nederland nog nooit heeft gehad. Die brachten voor haar onbekende aandoeningen aan het licht:

Anja Koning-Van Burgsteden en haar vriend hadden wél succes in België. In Nederland kregen ze te horen dat zwanger worden van haar eigen eicel waarschijnlijk niet zou lukken. "We hoorden via-via van een aantal stellen die hier 'uitbehandeld' waren en in Gent toch zwanger zijn geraakt." Tien maanden geleden werd hun dochter Joy geboren na een ivf-traject in Gent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte deze maand bekend dat 1 op de 6 mensen ter wereld kampt met onvruchtbaarheid. Als zwanger raken niet vanzelf gaat, zijn er hormoonbehandelingen die de eisprong op gang kunnen brengen en is er inseminatie of ivf. En hoewel de fertiliteitszorg in Nederland internationaal hoog staat aangeschreven, verkiezen patiënten de Belgische zorg toch met regelmaat boven die in eigen land. Individuële patiënt Er zijn wel degelijk verschillen, zegt de Vlaamse vereniging van fertiliteitsartsen (VVOG). In België zeggen gynaecologen sneller: baat het niet, dan schaadt het niet. Ook als nog niet vaststaat of een behandeling de kans op zwangerschap vergroot. VVOG-voorzitter Frauke van den Meerschaut: "Ik snap dat protocollen houvast bieden. Maar als je net de patiënt bent die buiten de standaard valt, dan is dat wel heel sneu." Gynaecologen in België doen, in tegenstelling tot Nederlandse artsen, vaker een baarmoederonderzoek. Ook bieden ze experimentele behandelingen aan, waarbij bijvoorbeeld een krasje in het baarmoederslijmvlies wordt gemaakt. Dit zou de innesteling van het embryo moeten bevorderen. Of dit ook tot meer zwangerschappen leidt, wordt door de wetenschap tot nu toe betwist.

Er zijn nog wel meer verschillen met het buitenland: zo plaatsen Belgische artsen de embryo vijf dagen na de bevruchting in het lab terug in de baarmoeder. In Nederland is dat op dag drie. Langer wachten betekent dat alleen de sterkste embryo's overblijven. Dit zou de kans op zwangerschap per poging moeten verhogen. Veel Nederlandse ziekenhuizen willen eerst meer wetenschappelijk onderzoek afwachten. Het Radboudumc komt binnenkort met resultaten van een vergelijkende studie. Gynaecologen in het Erasmus MC (Rotterdam), Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) en TFP Medisch Centrum Kinderwens (Leiderdorp) kiezen wel al voor dag vijf.