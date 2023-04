Na ongebruikelijke lenteslaap ontwaakt de F1 in Bakoe: Red Bull kan mokerslag uitdelen

Na een wekenlange pauze pakt de Formule 1 in Azerbeidzjan de draad weer op. In Bakoe is de vierde race van het seizoen, dat met horten en stoten op gang komt.

Nagenoeg alle teams hebben updates en upgrades meegenomen naar Azerbeidzjan, maar de verwachting is dat de pikorde in de voorhoede niet verandert.

Mogelijke mokerslag

"We hebben hard gewerkt om de auto te verbeteren", vertelt Mercedes-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Het is geen geheim dat we beroerd zijn gestart, maar de vorige race in Australië was een stap in de goede richting. Ik verwacht echter niet dat we het gat met Red Bull zomaar dichten. Daarvoor moet iedereen een reuzensprong maken en zo ver zijn we nog lang niet."

Het is duidelijk: Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez zijn de te kloppen coureurs. De wereldkampioen en WK-leider kan in Azerbeidzjan een mokerslag uitdelen. Niet de gebruikelijke 26, maar liefst 34 WK-punten liggen voor het grijpen. Op het stratencircuit is zaterdag de eerste sprintrace van het seizoen. De winnaar krijgt acht punten en kan de maximale score behalen als hij op zondag de grand prix wint en de snelste ronde noteert.