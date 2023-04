Dit was het bezoek van de koninklijke familie aan Rotterdam

De familie werd rond 11.00 uur ontvangen door burgemeester Aboutaleb en commissaris van de koning Jaap Smit. Ook kinderburgemeester Louey Zerourou gaf hen een hand. Prinses Alexia, de middelste dochter van het koninklijk echtpaar, was er vandaag niet bij vanwege examens in Wales.

Zang, dans, een stralende zon en veel ruimte voor diversiteit en maatschappelijke thema's. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Rotterdam in het kader van zijn 56ste verjaardag zit erop. Thema van deze Koningsdag was 'Wij zijn allemaal Kings & Queens'.

Er was veel beveiliging aanwezig in Rotterdam. Toch weerhield dat de koninklijke familie er niet van om handen te schudden van wachtende mensen. Er werden, zoals altijd, veel selfies genomen met bezoekers langs de route.

Toch was er ook zichtbaar kritiek op het koningshuis. Een groep mensen langs de route protesteerde tegen de monarchie: "Er wordt vandaag vier miljoen euro in krap twee uur doorheen gejaagd, zegt Floris Müller van actiegroep Republiek, een van de organisatoren van het protest. Hij vindt dat dat "niet past", en zeker niet in een gemeente met veel armoede. De groep vindt de koning een symbool van ongelijkheid.

Slavernijverleden

Tijdens zijn wandeling sneed de koning maatschappelijke thema's aan. Hij ging in gesprek met Rotterdammers over het slavernijverleden en hoe dat doorwerkt in de vorm van discriminatie in de huidige maatschappij. Hij kreeg de vraag of hij daar namens het Koninklijk Huis excuses voor aan wilde bieden. Daarop verwees hij naar het onafhankelijke onderzoek dat hij uit laat voeren naar het slavernijverleden.

Koningin Máxima ging in gesprek met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ze gaf aan het te bewonderen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire zich hebben kunnen verenigen. "Zo belangrijk om elkaar te vinden. Elkaar helpen, niet alleen en eenzaam daarin zijn", aldus de koningin.