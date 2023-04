Jongens van 14 en 15 verdacht van plaatsen brandbom in Rotterdam

De twee verdachten die afgelopen nacht op heterdaad werden betrapt bij het plaatsen van een brandbom bij een portiek in Rotterdam, zijn jongens van 14 en 15 jaar oud. Agenten zagen op bewakingsbeelden dat er aan het portiek aan de Van Speykstraat werd gerommeld. Ze konden daardoor de twee aanhouden nog voordat het explosief afging. De jongens komen allebei uit Rotterdam. De politie onderzoekt hun rol bij het plaatsen van het explosief, dat vannacht voor de deur van het pand werd gevonden. Specialisten onderzoeken de brandbom ook nog verder. Het is de afgelopen dagen onrustig in de Van Speykstraat in het stadsdeel Oude Westen. Dinsdagnacht ontplofte er een explosief, waardoor meerdere woningen beschadigd raakten. De dag erop werd een naastgelegen pand in de ochtend beschoten. Niet alleen in de Van Speykstraat, maar ook op andere plekken in de regio Rotterdam komen de laatste tijd vaker explosies en schietpartijen voor. Maandag was er bijvoorbeeld ook een ontploffing bij een pand aan de Crooswijkseweg in Crooswijk.

Regio geteisterd door explosies De hele Rotterdam wordt de laatste maanden geteisterd door explosies bij woningen. Volgens Rijnmond gingen er in de eerste vier maanden van het jaar al ten minste vijftig explosieven af. Dat zijn er meer dan in heel 2022. In 2021 werden in totaal twaalf explosies gemeld, in 2022 was er een flinke stijging te zien naar 49 explosies.