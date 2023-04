Boeren verplicht tot oogsten door 'kalenderlandbouw', maar kunnen nog niets zaaien

Boeren kunnen door de regen en de kou van de afgelopen tijd hun gewassen niet poten of zaaien. Door de natte grond is het land onbegaanbaar. Dat leidt bij hen tot zorgen, omdat door nieuwe regelgeving van de overheid de meeste gewassen vóór 1 oktober geoogst moeten zijn. Door de late oogst wordt dat krap.

"Het wordt wel echt extreem laat nu", zegt Hendrik Jan ten Cate van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). De akkerbouwer uit Poortvliet heeft nog niks kunnen zaaien of poten. De pootaardappelen in zijn schuur krijgen inmiddels groen-witte uitlopers, maar de grond kunnen ze nog niet in.

Nog nooit zo laat met suikerbieten

"Het is te nat om te beginnen, iedereen wacht. Ze verwachten voor vanavond ook weer regen", vertelt Ten Cate. In zijn twintigjarige loopbaan als boer heeft Ten Cate nog nooit meegemaakt dat hij eind april nog geen suikerbieten in de grond heeft.

Door de regen en kou komen ook de gewassen die al wél gezaaid zijn in gevaar. "Er zou sprake kunnen zijn van korstvorming op de gewassen die erin zitten. Dat bemoeilijkt de opkomst", vertelt akkerbouwer Johan Sanderse uit Serooskerke aan Omroep Zeeland. Bij korstvorming droogt de natte grond op, waardoor de plantjes niet door de harde grondkorst heen kunnen groeien.

Ook Tineke de Vries, akkerbouwer in Hallum en voorzitter Akkerbouw bij LTO, heeft nog altijd lege akkers. "Het weer, daar doe je niet zoveel aan. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit hem in het beleid op datums. Dat werkt niet. Daar zit de frustratie."

Nieuw beleid

Sinds dit jaar hanteert de overheid een nieuw beleid als het om oogsten gaat. Met dat actieprogramma wil de overheid waterverontreiniging door nitraten uit de landbouw verminderen en verdere verontreiniging voorkomen. Vóór specifieke datums moeten bepaalde gewassen geoogst zijn. "1 oktober is een belangrijke datum, dan moet je veel gewassen geoogst hebben", legt De Vries uit.

"De datum van 1 oktober is gekozen omdat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat hoe eerder het vanggewas wordt ingezaaid, hoe effectiever het is voor de opvang van stikstof. Iedere week later inzaai, zorgt voor bijna een halvering van de opgenomen hoeveelheid stikstof", stelt de overheid in het actieprogramma.

Ten Cate maakt zich zorgen om deze 'kalenderlandbouw'. "Dit voorjaar maakt duidelijk: we kunnen niet werken met een kalender. Het weer regelt uiteindelijk hoe het gaat."