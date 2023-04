Abdi gaat na marathonwinst in Rotterdam voor Europees record op de 10 kilometer

Bashir Abdi gaat het Europees record op de 10.000 meter van Mo Farah aanvallen. De Belgische atleet, die eerder deze maand de marathon van Rotterdam won, onderneemt zijn recordpoging op 8 september tijdens de Memorial Van Damme in Brussel. Het huidige record van de Britse hardlooplegende Farah staat op 26.46,41. Abdi liep de 10.000 meter tot nu toe nooit sneller dan 27.24,41. De 34-jarige Gentenaar moet dus iets meer dan 38 seconden van zijn persoonlijk record af zien te lopen. Met de vorm van Abdi zit het in ieder geval goed. In Rotterdam was hij oppermachtig en versloeg hij de Keniaan Timothy Kiplagat en zijn Nederlandse trainingsmaatje Abdi Nageeye.

De Belg is na 2021 opnieuw de snelste. Hij finisht in 2.03.48 voor de Keniaan Thimothy Kiplangat. De Nederlander Abdi Nageeye, vorig jaar winnaar in Rotterdam, loopt naar de derde plaats. - NOS