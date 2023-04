Doorbraak in behandeling van baby's met agressieve leukemie

Een nieuwe immuuntherapie voor baby's met een agressieve vorm van leukemie vergroot de overlevingskansen aanzienlijk, blijkt uit nieuw onderzoek dat werd geleid door het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

"Het gaat om baby's met acute lymfatische leukemie. Door een genetische afwijking bij die baby's wordt de leukemie heel agressief. 75 procent van de baby's met leukemie heeft deze vorm, in Nederland zijn dat ongeveer drie baby's per jaar", zegt Inge van der Sluis, kinderoncoloog in het Prinses Máxima Centrum. Ze leidde het onderzoek naar de nieuwe therapie.

Van 66 naar 93 procent

"Door het toevoegen van de immuuntherapie aan de behandeling is 93 procent van de baby's na twee jaar nog in leven", zei Van der Sluis in het NOS Radio 1 Journaal.

Die 93 procent staat tegenover de 66 procent die na twee jaar nog in leven is na een traditionele behandeling met alleen chemotherapie. Het onderzoek werd gisteravond gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Bij de immuuntherapie bindt het medicijn blinatumomab zich aan de leukemiecellen en aan de eigen afweercellen, laatstgenoemden ruimen vervolgens de leukemiecellen op. Chemotherapie heeft daarentegen een celdodend effect op alle cellen en veel meer bijwerkingen.

Chemotherapie werkt heel goed bij de helft van de baby's, maar bij de andere helft keert de ziekte binnen twee jaar weer terug of de kinderen overlijden alsnog aan de ziekte of aan de bijwerkingen. Blinatumomab werd al aangeboden bij volwassenen en oudere kinderen met acute lymfatische leukemie, onduidelijk was nog of de behandeling ook bij baby's werkte.

KWF Kankerbestrijding reageert verheugd op het nieuws. "Dit is natuurlijk fantastisch. Immuuntherapie is een van de grootste doorbraken van de afgelopen jaren en wordt voor steeds meer patiënten beschikbaar. Ook bij de jongste kinderen worden nu stappen gezet", zegt een woordvoerder.

Kleine studie

Het gaat om een kleine studie, maar volgens de onderzoekers zijn de resultaten hoopgevend. Van der Sluis: "In deze studie zaten dertig kinderen uit negen landen. Het is een zeldzame ziekte, dus het duurt jaren voordat je zo'n studie hebt afgerond. In de vervolgstudie worden 160 kinderen uit 27 landen behandeld met dit middel."

In die vervolgstudie willen de onderzoekers kijken of ze de chemobehandeling kunnen vervangen door immuuntherapie. "Nu wordt dat nog toegevoegd: eerst vier weken chemo, dan een maand immuuntherapie en daarna weer verder met chemo. In het vervolg willen we kijken of we de chemo kunnen vervangen en zien hoe effectief twee immuunkuren zijn", aldus Van der Sluis.