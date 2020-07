Bijna vlekkeloze voltooiing Bundesliga, maar Bosz en Klaassen nog niet tevreden

Of Leverkusen moet in augustus de Europa League winnen. Bayer Leverkusen won voor het uitbreken van de coronacrisis het uitduel met Rangers FC met 3-1 en staat dus zo goed als zeker in de kwartfinales.

Om 15.30 uur vanmiddag komen alle achttien clubs tegelijkertijd in actie tijdens de laatste speelronde. Hangt er nog een sensatie in de lucht?

"We hebben laten zien dat het mogelijk is", aldus Bosz, over de ontknoping van vorig jaar. "Toch is er wel degelijk een verschil. Borussia Mönchengladbach, toen en nu de nummer vier, speelde de laatste wedstrijd tegen Borussia Dortmund", vervolgt Bosz. "Dat is wellicht iets anders dan een wedstrijd tegen Hertha BSC, nu de nummer tien in Duitsland. Maar, wij geloven erin."

Gelijkspel genoeg

Leverkusen speelt thuis tegen FSV Mainz, de nummer dertien. In tegenstelling tot vorig seizoen heeft Mönchengladbach nu twee punten voorsprong en heeft het aan een gelijkspel genoeg om vierde te blijven.

"Wij hebben geen keuze en moeten gewoon winnen", aldus de Leverkusen-trainer. "Dus houden we ons ook niet bezig met hoe het in Mönchengladbach loopt. Want wat daar ook gebeurt, het is alleen interessant als wij winnen."