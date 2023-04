Turkije opent eerste kerncentrale, gebouwd door Rusland

Turkije opent vandaag de allereerste kerncentrale van het land, nabij de zuidelijke havenstad Mersin. Tijdens een ceremonie wordt een deel van de centrale in gebruik genomen, die gebouwd is door Rusland. De Turkse president Erdogan zal de opening bijwonen via een videoverbinding. Zijn Russische collega Poetin zal later op de dag met hem bellen over de opening.

Dat Erdogan niet fysiek bij de opening van de centrale aanwezig is, heeft waarschijnlijk te maken met zijn gezondheid. Dinsdagavond werd de president onwel tijdens een interview op televisie. Het zou gaan om buikgriep.

Op advies van zijn artsen zei Erdogan dat hij thuis aansterkt. Zijn AK-partij voegde er later aan toe dat hij via een videoverbinding bij de opening van de kerncentrale zal zijn.

Samenwerking

De Akkuyu-kerncentrale, gebouwd aan de zuidelijke Middellandse Zeekust van Turkije, markeert een jarenlange samenwerking tussen de twee landen. In 2010 sloten Turkije en Rusland een overeenkomst voor de bouw van de centrale, die gebouwd is door het Russische kernenergiebedrijf Rosatom.

Het Russische staatsbedrijf heeft een meerderheidsbelang in het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de centrale. Volgens Erdogan moet de centrale in 10 procent van de Turkse stroombehoefte gaan voorzien en zo het land minder afhankelijk maken van het buitenland voor stroom.

Tijdens de openingsceremonie wordt splijtstof geleverd voor de eerste eenheid van de centrale. Het plan is dat in 2025 het hele complex in gebruik is genomen en stroom produceert.

Demonstranten

Gisteren werd er gedemonstreerd tegen de bouw en opening van de kerncentrale. Milieuactivisten en vertegenwoordigers van oppositiepartijen verwezen met spandoeken naar de kernramp van Tsjernobyl. Dat was op de dag dat het precies 37 jaar geleden was dat een van de reactoren van die centrale ontplofte en de grootste kernramp ooit veroorzaakte.