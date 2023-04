Nieuwe teamchef voor het AlphaTauri van De Vries: Ferrari-kopstuk Mekies opvolger Tost

Het AlphaTauri van Nyck de Vries heeft woensdagavond de opvolger van de afzwaaiende teambaas Franz Tost aangekondigd. De Fransman Laurent Mekies wordt na dit seizoen overgenomen van Ferrari, waar hij momenteel de tweede teambaas en racedirecteur is.

De vertrekkende Tost (67) is achttien jaar actief geweest als hoogste technische man bij AlphaTauri, dat eerder Toro Rosso heette. Voor de nieuwe teambaas Mekies (45) is de Italiaanse renstal geen onbekend terrein. Tussen 2006 en 2014 was hij al bij Torro Rosso in dienst in een technische functie.

Ook nieuwe directeur

Naast een nieuwe teambaas maakte AlphaTauri in Peter Bayer ook een nieuwe directeur bekend. De Oostenrijker, die voorheen leidinggevende functies bekleedde bij de internationale autosportfederatie FIA, stapt later dit jaar in.

AlphaTauri maakt een moeizame seizoenstart door in de Formule 1. De Vries pakte nog geen punten, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda er maar één haalde.