Eerste grote verrassing in NBA play-offs: Miami Heat schakelt Milwaukee uit

Miami Heat heeft in de eerste ronde van de play-offs van de NBA voor een grote verrassing gezorgd door Milwaukee Bucks uit te schakelen. Door een 128-126 zege na verlenging kwam Miami op 4-1 in de best-of-7-serie.

De Bucks waren als eerste geplaatst in de Eastern Conference en Miami Heat als achtste. De laatste keer dat de favoriet in de eerste ronde verloor, was in 2012. Destijds was Philadelphia 76ers Chicago Bulls de baas.

Milwaukee begon het vierde kwart met een voorsprong van veertien punten, maar aan de hand van Jimmy Butler (42 punten) werd een verlenging afgedwongen. Butler gooide, terwijl hij uit balans raakte en achteroverviel, in de laatste seconde raak en trok daarmee de stand gelijk.