Kan de EU Tunesië verleiden om migranten tegen te houden?

Of en hoeveel geld de Europese Unie bereid is te betalen aan Tunesië voor het tegenhouden van mensen die naar Europa willen komen, is onduidelijk. Maar dat de druk op Eurocommissaris van Migratie Ylva Johansson hoog is, staat vast. De Zweedse sociaaldemocrate is vandaag en morgen in Tunesië en zal proberen president Kais Saied ervan te overtuigen dat hij meer moet doen om illegale migratie naar de EU te stoppen.

Het aantal asielzoekers in de EU stijgt snel. Veel lidstaten, waaronder Nederland, zeggen tegen de grenzen van hun opvangcapaciteit aan te lopen. Vooral het aantal migranten dat via Tunesië naar de EU komt, loopt op. De eerste drie maanden van dit jaar kwamen meer dan 30.000 mensen aan in Italië, drie keer zoveel als vorig jaar in dezelfde periode.

Meer dan de helft stapte op een boot in Tunesië, bijna tien keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens schattingen vertrekken er, als het weer gunstig is, dagelijks meer dan duizend mensen uit de omgeving van kustplaatsen als Sfax, minder dan 150 kilometer van Lampedusa.

Gevaarlijke reis

Lang niet iedereen bereikt zijn doel. Het eerste kwartaal verdronken minstens 500 mensen tijdens de gevaarlijke overtocht. Volgens de Tunesische kustwacht redde de dienst de afgelopen maanden meer dan 14.000 migranten. Het overgrote deel van de drenkelingen komt uit landen in sub-Sahara Afrika. Maar ook steeds meer Tunesiërs proberen weg te komen uit het land, dat economisch aan de rand van de afgrond staat.

Eind vorige maand bestempelde de buitenlandchef van de EU, Josep Borrell, de situatie in Tunesië als "heel gevaarlijk" en waarschuwde hij: "Als het land economisch of maatschappelijk instort, zullen er nieuwe migratiestromen naar Europa komen. Dat moeten we vermijden."

Borrell verwees naar de steeds instabielere situatie in het land, dat nog maar iets meer dan tien jaar geleden juist de grote democratische belofte was in de regio. De plek waar in 2010 de Arabische Lente begon en waaraan de EU sinds die tijd veel geld gaf, zo'n 3 miljard euro. Veel daarvan was bedoeld voor de hervorming van de politie en de rechtsstaat. Maar de hoop uit 2010 is allang vervlogen.

Migranten vogelvrij

Sinds vorig jaar stelt president Saied zich steeds antidemocratischer op. Er kwam een nieuwe grondwet die hem veel meer macht gaf, hij ontbond het parlement en sluit steeds meer critici op.

Eind februari hield hij een speech waarin hij de migranten in zijn land "een bron van geweld en misdaad" noemde. Ook wees hij op het gevaar van een verandering van de "demografische samenstelling" van Tunesië. Sindsdien voelen veel migranten zich vogelvrij.