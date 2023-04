Nieuwe oproep voor vangrail op plek waar Sanne en Hebe verongelukten

De burgemeester en wethouders van de gemeente Den Bosch doen een nieuwe oproep om een vangrail te plaatsen op de plek waar Sanne en Hebe vorig jaar verongelukten. Dat heeft het college laten weten na vragen vanuit de gemeenteraad, zo meldt Omroep Brabant.

De 10-jarige Hebe Zwart en haar 26-jarige begeleidster Sanne Bos kwamen in het najaar van 2022 om het leven toen hun auto uit de bocht vloog op de verbindingsweg tussen de A59 en de A2. De twee raakten op maandag 17 oktober vermist nadat zij uit Raamsdonksveer waren vertrokken. Voor Hebe werd de volgende ochtend een Amber Alert uitgegeven. Woensdagavond werd de auto ondersteboven in het water gevonden, met daarin de twee lichamen.

'Niet heel gevaarlijk'

Naar aanleiding van het ongeluk werd in december 2022 een motie ingediend in de Tweede Kamer om een vangrail te plaatsen op de plek waar de auto uit de bocht vloog. Deze haalde het niet. Later bleek dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de Kamerleden had afgeraden om voor de aanpassing te stemmen.

Uit de jaarlijkse analyse kwam de locatie volgens de minister niet naar voren als een heel gevaarlijke plek. "En er is niet genoeg geld om álle probleemplekken aan te pakken." Ook Rijkswaterstaat concludeerde vlak na ongeluk dat een vangrail niet nodig was. Volgens Rijkswaterstaat voldoet het knooppunt aan alle eisen.

Eind maart laaide de discussie over de vangrail weer op toen opnieuw een auto in diezelfde bocht van de weg raakte en in het water belandde. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen.