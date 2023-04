Unilever vergroot omzet door hogere afzetprijzen voor soep, saus en shampoo

Voedingsmiddelen- en zeepreus Unilever heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet flink weten op te schroeven. De kwartaalomzet bedroeg 14,8 miljard euro, dat is 7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De omzetgroei komt niet zozeer doordat er zoveel meer verkocht is, maar omdat Unilever de prijzen van al zijn producten verhoogd heeft, met gemiddeld 10,7 procent. Met de prijsverhoging compenseert het bedrijf de gestegen grondstofkosten en inflatie.

De prijsstijgingen zwakken in vergelijking met vorig jaar volgens Unilever wel af. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de stijging nog 13,3 procent. Toch liggen de prijsstijgingen voor voedings- en schoonmaakproducten nog wel hoger.

Europa bleef achter

Volgens Unilever-topman Alan Jope is het jaar goed begonnen voor de producent van levensmiddelen en toiletartikelen en merken als Knorr, Dove en Magnum. In Azië en Amerika trok de verkoop weer aan, alleen in Europa werd minder verkocht. Dat gold onder andere voor schoonmaakmiddelen en ijs.

De omzet in Azië is goed voor bijna de helft van de hele omzet van het voedingsconcern, Noord- en Zuid-Amerika voor ruim een derde, en Europa voor bijna een vijfde.

In alle divisies van Unilever nam de omzet op jaarbasis toe, op de voedingstak na. Desondanks leverde voeding, samen met persoonlijke verzorging, relatief nog altijd de meeste omzet op. Daaronder vallen bijvoorbeeld de deodorants van Rexona en Axe en producten van Dove.

Unilever maakte bij deze kwartaalresultaten en handelsupdate geen winstcijfers bekend.