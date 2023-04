Nieuwe F1 Academy voor vrouwen start dit weekend, toekomst tegenhanger onzeker

De W Series kreeg te maken met veel kritiek. Het zou namelijk juist zorgen voor een scheiding tussen mannen en vrouwen. Succes was er echter ook. Jamie Chadwick, die het kampioenschap drie keer wist te winnen, werd opgenomen bij het F1-team van Williams. Niet als racecoureur, maar wel in het talentenprogramma. Daarnaast maakt ze dit jaar haar opwachting in de Amerikaanse Indy Lights, de opstapklasse naar het grote IndyCar-kampioenschap.

Maar een kampioenschap voor alleen vrouwen was er toch al? Juist. In 2019 richtten onder meer oud F1-coureur David Coulthard en topontwerper Adrian Newey de W Series op. Een kampioenschap voor vrouwen met uitgebreide selectiedagen, om de beste coureurs in de auto's te hebben.

Komend weekend start in Oostenrijk de F1 Academy, een nieuw kampioenschap speciaal voor vrouwen met groot racetalent. De serie is opgericht door de Formule 1 zelf, met als doel om vrouwen een kans te geven om het tot de koningsklasse van de autosport te schoppen.

Voor de fans kwam het bericht dat het vroegtijdige einde van het seizoen onverwacht. Dat was voor de coureurs van de W Series niet anders. Visser: "Het werd ons pas een paar uur van tevoren verteld, voordat het nieuws kwam. Ik heb het een beetje hetzelfde ervaren als de mensen thuis, het kwam onverwachts. In Singapore kregen we al wel iets te horen, en dan ga je twijfelen of je het seizoen wel af gaat maken. Maar als je dan hoort dat het gecanceld wordt, is dat alsnog niet leuk."

Tijdens haar jaren in de W Series reed de Friezin ook andere grote wedstrijden, zoals de 24 uur van Le Mans in 2020 en 2021.

Beitske Visser reed alle seizoenen in het kampioenschap. Ze won twee races, waaronder de allerlaatste wedstrijd in Singapore. Het kampioenschap heeft haar veel gebracht. "Ik heb er sowieso veel geleerd, veel kansen gekregen. Ik heb meer gereden en ben er een betere coureur door geworden."

Nu is er met de F1 Academy dus een nieuw kampioenschap. Niet voor alle vrouwen, maar vooral voor jonge talenten. Over zeven weekenden worden in totaal 21 races verreden. De laatste races worden in hetzelfde weekend als de Formule 1 afgewerkt op het Circuit of The Americas in Texas.

Visser is positief over het nieuwe concept. "Het geeft weer meer meisjes en vrouwen de kans om in de autosport verder te gaan."