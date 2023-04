Wekdienst 27/4: Nederland viert Koningsdag • Koning bezoekt Rotterdam

Goedemorgen! Het is vandaag Koningsdag. In het hele land worden feesten en vrijmarkten georganiseerd, en de koninklijke familie trekt naar Rotterdam.

Eerst het weer: Koningsdag begint droog, met flink wat zon. Vanuit het zuiden trekken sluierwolken over en geleidelijk worden de wolken dikker. In de avond valt in het zuidwesten wat regen. Het wordt tussen de 12 en 15 graden.