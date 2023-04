Hoe AZ de talenten uit voortuin van rivaal Ajax haalt: 'Zeventig procent uit Amsterdam'

De jeugdploeg van AZ schreef deze week historie door als eerste Nederlandse club ooit de UEFA Youth League te winnen, op buitengewoon imposante wijze. Waar komen al de Alkmaarse talenten toch vandaan? Uit Amsterdam. En uit de omgeving, om precies te zijn. Terwijl de jeugdopleiding van Ajax het, na een aantal vette jaren, onder vuur ligt, vissen de Alkmaarders met succes in de Amsterdamse vijver. "Zeventig procent van onze spelers komt uit de omgeving van Amsterdam", vertelde technisch directeur Max Huibert na de 5-0 zege op Hajduk Split in de finale van de Youth League. Vier sterkhouders Een blik op het beste jeugdteam van Europa leert in ieder geval dat vier van de sterkhouders uit of rond Amsterdam afkomstig zijn. Aanvoerder Wouter Goes werd geboren in de hoofdstad, begon met voetballen bij ASV Arsenal, speelde vier jaar in de jeugd bij Ajax en verkaste in 2016 als twaalfjarige naar AZ. Ook de wieg van Ernest Poku, die twee goals maakte in de finale in Genève, stond in Amsterdam. Hij voetbalde bij SV Robinhood en AFC voor hij als vijftienjarige bij AZ terechtkwam. Doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro - held van de penaltyserie in de halve finale - en Jayden Addai - die AZ op voorsprong schoot in de finale - komen allebei uit Purmerend, onder de rook van Amsterdam. Owusu-Oduro kwam via D.V.C. Buiksloot (tegenwoordig ASC De Volewijckers) in de jeugdopleiding van AZ terecht, Addai via VPV Purmersteijn.

Keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro na de winst in de finale in de Youth League - Getty

De grote hoeveelheid spelers uit de periferie van Amsterdam heeft ook te maken met de verhuizing van de club in 2016 naar een hypermodern sportcomplex in Wijdewormer, dat dichter bij de hoofdstad ligt dan bij Alkmaar. "In het verleden moesten de spelers een half uur, drie kwartier in een busje zitten", aldus Huiberts. "Dat is nu flink minder geworden, jongens wonen in de omgeving van ons trainingscomplex. Daardoor heb je extra tijd om meer te trainen en aandacht te geven aan je spelers. Dat is een voordeel." Maar de verhuizing had nog een voordeel. "Spelers maakten vroeger ook nog weleens de keuze voor een andere club, omdat AZ toch een behoorlijk endje weg was", zei Paul Brandenburg, sinds 2015 hoofd jeugdopleiding. "We zijn dichter bij onze kinderen gaan wonen en dat gaf een boost." Bovendien scouten de Alkmaarder ook bewust in en rond de hoofdstad en worden daar ook talentendagen georganiseerd.

Amsterdammers in de A-selectie Van de vier 'Amsterdamse' Youth League-helden maakten Goes en Poku al hun opwachting in het eerste elftal van AZ. De Alkmaarse A-selectie telt meer spelers die op jonge leeftijd uit de hoofdstedelijke voortuin zijn geplukt. Myron van Brederode, die dit seizoen zijn doorbraak kent, werd geboren in Hoofddorp, maar belandde via het plaatselijke SV Overbos en het Amsterdamse AFC als dertienjarige in de jeugd van AZ. Samen met Maxim Dekker was Van Brederode vorig seizoen met AZ present in de Youth League, waar het avontuur in de achtste finales eindigde. Dekker komt uit Rijsenhout - op 20 kilometer van Amsterdam en 48 van Alkmaar - en speelt sinds zijn dertiende bij de jeugd van AZ. Doelman Hobie Verhulst is een Amsterdammer en werd als elfjarige via Koog aan de Zaan naar Alkmaar gelokt, waar hij na een reeks omzwervingen nu op de bank zit.