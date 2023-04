Schrijfster getuigt in verkrachtingszaak tegen Trump, 'wil mijn leven terug'

Schrijfster E. Jean Carroll heeft in de verkrachtingszaak tegen Donald Trump een uitvoerige getuigenis afgelegd tegen de oud-president. Ze claimt dat hij haar heeft verkracht en beschuldigt hem daarnaast van laster. In een bij vlagen emotionele getuigenis vertelde de 79-jarige tot in detail hoe Trump haar in 1996 zou hebben verkracht in de paskamer van een luxewarenhuis. De oud-president heeft dit altijd ontkend.

"Ik ben hier omdat Donald Trump me heeft verkracht. En toen ik erover schreef, loog hij dat het nooit gebeurd is", vertelde Carroll in de rechtbank in New York. "Hij loog en verbrijzelde mijn reputatie. Ik ben nu hier om mijn leven terug te krijgen." Ze vertelde ernstig getraumatiseerd te zijn door het voorval en zei blij te zijn dat ze nu haar verhaal kon doen.

In haar getuigenis vertelde de oud-columnist voor Elle dat ze Trump tegen het lijf liep bij luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Aanvankelijk had ze de ontmoeting amusant gevonden, omdat Trump haar zou hebben gevraagd om hem te helpen met het uitzoeken van een cadeau voor iemand anders. De sfeer zou zijn omgeslagen nadat Trump haar had gevraagd om lingerie te passen.

Trauma herbeleefd

Volgens Carroll volgde Trump haar een paskamer in, deed hij de deur dicht, drukte hij haar tegen de muur en trok hij haar panty omlaag. "Ik duwde hem weg. Ik was te bang om erover na te denken of ik angstig was of niet." Trump zou haar hebben overmeesterd en haar hebben gepenetreerd, eerst met zijn hand en later met zijn geslachtsdeel, vertelde ze. "Nu ik hier zit, voel ik het nog steeds."

Na afloop gaf de schrijfster zichzelf de schuld, omdat zijzelf tenslotte met hem in de paskamer terecht was gekomen. "Erg dom", noemt ze dat nu. Een dag later vertelde ze het aan twee vrienden. Een van hen was zelf ooit verkracht en adviseerde Carroll om naar de politie te gaan. Een tweede vriendin adviseerde haar om het vooral tegen niemand te vertellen, omdat Trump een machtig man is en hij haar kapot zou procederen.

In de jaren na het voorval is Carroll geplaagd door herbelevingen, vertelde ze. "Ik heb dat sinds het misbruik. Ze kwamen vaker voor, direct na het misbruik, maar ze zijn wel gebleven", aldus de auteur. Sinds haar ervaring heeft ze naar eigen zeggen met niemand meer het bed kunnen delen. "Ik ben me ervan bewust dat ik een van de mooiste ervaringen in een mensenleven heb moeten missen. Verliefd zijn op iemand, samen eten klaarmaken, de hond uitlaten. Ik heb dat allemaal niet."

Trump aangesproken op berichten

Trump, die de beschuldigingen van Carroll al jaren ontkent, was niet aanwezig in de rechtszaal. Wel haalt hij met enige regelmaat fel uit naar de schrijfster. Zo ook gisteren. Op zijn socialemedianetwerk Truth Social sprak hij van bedrog en een onjuist verhaal. "Schreeuwde ze niet? Waren er geen getuigen? Niemand die dit heeft gezien?", vroeg hij zich af.

De rechter sprak Trumps advocaat in de rechtszaal aan op de berichten op Truth Social, die hij ongepast vond. Trumps advocaat heeft daarop toegezegd dat hij de oud-president zal vragen om geen berichten meer te plaatsen over de rechtszaak. Of Trump op een later moment ook in de rechtszaal zal spreken, is nog niet bekend. Carroll zal later nog eens het woord krijgen in de zaak.