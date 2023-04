Aanhouding voor nachtelijke explosies in Rotterdam

De politie heeft een 32-jarige man opgepakt voor de explosies in Rotterdam de afgelopen dagen. De nachtelijke ontploffingen waren in de Van Speykstraat en op de Crooswijkseweg. Woningen en portieken raakten beschadigd bij die explosies. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie was de impact van de ontploffingen erg groot voor de bewoners en de buurt. Er is een groot team op de zaak gezet en het onderzoek leidde gisteravond tot de aanhouding van de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Wat zijn vermoedelijke rol was bij de aanslagen is niet bekendgemaakt.

Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de explosies, en ook naar een beschieting van een appartementencomplex aan de Van Speykstraat, gisterochtend. Verdere details zijn niet gedeeld door de politie.

Eerder zei burgemeester Aboutaleb al tegen de NOS dat het vermoeden bestaat dat de recente geweldsincidenten verband houden met de drugshandel. Omdat zo'n 60 procent van de cocaïne in de Rotterdamse haven volgens hem nu onderschept wordt, zouden criminelen elkaar verwijten maken en elkaar proberen te intimideren met aanslagen.