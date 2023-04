Steden trappen Koningsdag af met drukbezochte Koningsnacht, Utrecht al vroeg te vol

Op verschillende plekken in het land is Koningsdag al druk en feestelijk afgetrapt met Koningsnacht. In Utrecht was de drukte zelfs zo groot dat de gemeente rond 22.30 uur opriep om niet meer naar de Koningsnacht-evenementen te komen vanwege de grote drukte.

"Het is hartstikke druk. Ik moet zelfs geloof ik zeggen: 'kom niet meer', want het is echt super-super druk. Het is wel heel gezellig nog, maar dat willen we ook graag zo houden", zei burgemeester Dijksma bij Op1. "De evenementenpleinen die we hebben ingericht zijn langzamerhand aan het volraken en op een gegeven moment willen we wel een beetje controle houden over hoeveel mensen er komen, en dat ze elkaar ook wat ruimte geven."

Ook in Den Haag liep de binnenstad 's avonds al vol met mensen met oranje vlaggetjes, hoedjes en toeters. Onder meer aan het Lange Voorhout verzamelden zich veel mensen bij het hoofdpodium van muziekfestival The Life I Live, waar zangeres Merol optrad, meldt Omroep West.

Kunstwerk voor Amalia

In Amsterdam was het onder meer een drukke boel in de Jordaan, waar café De Blaffende Vis om middernacht het 'koningsnachtkunstwerk' - een steunbetuiging voor prinses Amalia - officieel onthulde. "Ze heeft een zware tijd achter de rug, en we hopen echt dat ze in rustiger vaarwater komt", zei de kroegbaas eerder tegen NH Nieuws, verwijzend naar de bedreigingen aan het adres van de prinses.

Vooralsnog lijken de feesten in de verschillende steden in het hele land zonder grote incidenten te verlopen. Wel was er in Zaandam een steekpartij in een park bij een kermis. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. Eén persoon is aangehouden.

Voor alle feestgangers meldt dat ze zijn geadviseerd om zich warm aan te kleden, omdat de Koningsnacht kouder is dan normaal.