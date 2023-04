Bekerhouder Inter verslaat Juventus en bereikt finale Coppa Italia

Internazionale is voor de vijftiende keer doorgedrongen tot de finale van de strijd om de Coppa Italia. De achtvoudig winnaar en huidige bekerhouder rekende woensdagavond thuis met Juventus af: 1-0. De heenwedstrijd was in 1-1 geëindigd. Inter was Juventus vorig jaar de baas in de finale (4-2 na verlenging), maar had de recordwinnaar met veertien bekers dit seizoen nog niet verslagen. De overmacht van de Milanezen was voor rust groot, maar die leverde slechts één treffer op. Federico Dimarco scoorde van dichtbij na een fenomenale steekpass van Nicolò Barella. Edin Dzeko maakte ook nog een mooie goal, maar die werd wegens buitenspel afgekeurd.

Vreugde bij Andre Onana, keeper van Inter - Pro Shots

Ook na rust werd Inter-doelman André Onana nauwelijks getest door de tandenloze Oude Dame. Bij Inter stond Denzel Dumfries in de basis en zat Stefan de Vrij op de bank, net als de veelbesproken Romelu Lukaku. De Belgische spits kreeg in de heenwedstrijd in Turijn de nodige racistische spreekkoren over zich heen van de Juve-fans. Toen Lukaku begin april zijn benutte penalty voor de 1-1 vierde met zijn vinger voor zijn mond, kreeg hij wegens provoceren zijn tweede gele kaart. De schorsing die hij daarvoor kreeg, werd door de Italiaanse voetbalbond ongedaan maakt, als signaal tegen racisme. Liefst 171 supporters van Juventus kregen een stadionverbod opgelegd.