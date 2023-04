'Een buitengewoon iemand' heet in het Portugees nu een Pele

'Pele' is als woord toegevoegd in het Portugese woordenboek. Het woord betekent 'Een buitengewoon persoon' en staat nu in het woordenboek van uitgever Michaelis.

De wereldberoemde voetballer overleed afgelopen december. Na zijn dood werd er een petitie gestart om zijn naam in het woordenboek te krijgen. Na het inzamelen van meer dan 100.000 handtekeningen is dat nu dus gelukt.

Volgens de initiatiefnemers is Pele de grootste voetballer aller tijden, dus wordt zijn naam nu gebruikt om grootheden aan te duiden. Te denken valt aan 'De Pele van het tennis', 'De Pele onder de chirurgen' of 'de 'Pele onder de filmmakers'.

De familie van Pele kreeg een plaquette met de inzending. De uitgever van Michaelis heeft 'Pele' al in de digitale editie opgenomen. De definitie zal ook worden opgenomen in de volgende gedrukte versie van het woordenboek.