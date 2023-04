Manchester City overklast Arsenal in directe confrontatie titelkandidaten

Hoewel Arsenal ook na vanavond nog de koploper in de Premier League is, heeft Manchester City een stevig voorschot genomen op titelprolongatie in Engeland. De mannen van Pep Guardiola wonnen het onderlinge duel in eigen huis met 4-1 en kijken weliswaar nog tegen een achterstand van twee punten aan, maar hebben ook twee wedstrijden minder gespeeld. Aan de zege van 'The Citizens', die nu zeventien wedstrijden op rij - waarvan tien in de competitie - ongeslagen zijn, viel niks af te dingen. City legde de tegenstander vrijwel negentig minuten lang z'n wil op en heeft nog altijd zicht op de 'treble': de finale van de FA Cup is al bereikt en in de Champions League treft het in de halve finales Real Madrid. Curve Arsenal was na half ingrijpen door doelman Aaron Ramsdale al een keer met de schrik vrijgekomen, toen het na zes minuten alsnog een vroege klap te verwerken kreeg. Na een passje van Erling Haaland speelde Kevin De Bruyne zich behendig tussen drie Londenaren vrij om met de bal met een curve in de uiterste hoek te laten verdwijnen: 1-0.

De 1-0 van Kevin De Bruyne in de maak - AFP

Het maakte de klus voor de gasten, die beide eerdere confrontaties van dit seizoen - de thuiswedstrijd (1-3) en een uitduel in de FA Cup (1-0) - al hadden verloren, er bepaald niet eenvoudiger op. Vooral niet omdat de thuisploeg er niets voor voelde de touwtjes te laten vieren. Ramsdale pakte een inzet van Bernardo Silva, Ben White kon ternauwernood een schot van De Bryune blokken en topscorer Haaland stuitte tot drie keer toe op de Londense sluitpost en schoot ook nog een keer rakelings naast. Arsenal, dat door drie remises op rij de riante koppositie te grabbel gooide, kon daar amper iets tegenover stellen, laat staan de City-verdediging in verlegenheid brengen. Genadeloos Sterker, de koploper ging met een 2-0 achterstand de rust in. In de extra tijd van de eerste helft legde De Bruyne een vrije trap op het hoofd van John Stones, die - op het voor hem goede randje van buitenspel - hard raak kopte: 2-0.

John Stones viert zijn treffer tegen Arsenal - AFP

De genadeklap volgde al snel na de pauze. Kort nadat de doorgaans zo ongenaakbare Haaland - dit seizoen al goed voor niet minder dan 32 goals in 28 competitieduels - opnieuw op Ramsdale was gestuit, strafte City balverlies van Arsenal-captain Martin Ødegaard genadeloos af. De Bruyne onderschepte en mikte na een combinatie met Haaland de bal tussen de benen van Rob Holding door het doel in: 3-0. Daarmee was de buit wel binnen, wist ook Guardiola, die het zich permitteerde om uitblinker De Bruyne een kwartier voor tijd naar de kant te halen. In de 86ste minuut redde Holding nog de spreekwoordelijke eer, maar meer dan een lege huls was dat niet voor de 'Gunners', die nog een vierde treffer te incasseren kregen. Haaland, die inmiddels zijn haren had losgegooid, pikte op de valreep ook een doelpuntje mee.