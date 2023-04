Subsidie op elektrische auto daalt van 2000 naar 1000 euro

De 600 miljoen euro die het kabinet uittrekt om de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor meer mensen mogelijk te maken, betekent niet dat mensen ook meer subsidie krijgen. Het subsidiebedrag daalt zelfs: van 2000 euro naar 1000 euro per auto.

De subsidiepot is uitgebreid om subsidie voor meer mensen mogelijk te maken. Dat levert per saldo wel minder op, erkent Klimaatminister Rob Jetten in Nieuwsuur. "Elektrische auto's worden ook steeds goedkoper en we houden goed de vinger aan de pols. Er komen ook meer modellen op de markt. We vragen mensen die het kunnen betalen iets meer te betalen en met die opbrengst betalen we de subsidie."

7000 euro

Die 1000 euro zal niet iedereen over de streep trekken. Maar Jetten zegt dat er de komende jaren ook nog Europees beleid aankomt. In Duitsland is de subsidie op een elektrische auto bijna 7000 euro.

Elektrische auto's gaan vaak naar het buitenland als ze van eigenaar wisselen, omdat ze ook tweedehands te duur zijn voor veel Nederlanders. In Nederland zijn nu 370.000 auto's volledig elektrisch.