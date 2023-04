Toestand Italiaanse oud-premier Berlusconi verbeterd na longinfectie

De toestand van de Italiaanse oud-premier Berlusconi is verbeterd. Hij is succesvol behandeld voor een longinfectie en ligt al drie weken in het ziekenhuis, waar hij nog moet blijven.

Begin deze maand werd Berlusconi met hart- en ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis in Milaan. Later zeiden zijn artsen dat hij al enige tijd lijdt aan leukemie.

Tien dagen geleden meldden artsen al dat het beter met hem ging en mocht hij van de intensive care naar de normale verpleegafdeling.

Broze gezondheid

De voormalige premier, die in de senaat zit namens zijn centrumrechtse regeringspartij Forza Italia, kampt al langer met een broze gezondheid. Zo werd hij in 2020 meerdere malen opgenomen nadat hij een corona-infectie had opgelopen. Vier jaar eerder werd hij geopereerd aan zijn hart.

Op 5 en 6 mei is er een feestelijke partijbijeenkomst van Forza Italia, dat door Berlusconi is opgericht. Verschillende leden hebben de hoop uitgesproken dat hij tegen die tijd hersteld is en kan deelnemen aan het feest.